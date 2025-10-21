Richard Turcotte, Jean-François Breau et Martin Léon ont un message pour les hommes

Richard Turcotte, Martin Léon et Jean-François Breau unissent leurs voix dans un projet engagé pour le mieux-être des hommes.

Les trois personnalités agissent comme porte-paroles de la nouvelle campagne de sensibilisation d’Hommes Québec, qui vise à rappeler l’importance de prendre soin de sa santé mentale, physique et émotionnelle.