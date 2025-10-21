Richard Turcotte, Jean-François Breau et Martin Léon ont un message pour les hommes

Début du contenu principal.
Richard Turcotte, Martin Léon et Jean-François Breau unissent leurs voix dans un projet engagé pour le mieux-être des hommes.
Les trois personnalités agissent comme porte-paroles de la nouvelle campagne de sensibilisation d’Hommes Québec, qui vise à rappeler l’importance de prendre soin de sa santé mentale, physique et émotionnelle.
À travers cette campagne, Richard Turcotte, Martin Léon et Jean-François Breau souhaitent encourager les hommes à demander de l’aide sans gêne, que ce soit auprès de leur entourage, d’Hommes Québec ou d’autres ressources.
Les statistiques démontrent qu’il est urgent d’en parler: le taux de suicide chez les hommes est trois fois plus élevé que chez les femmes, particulièrement entre 50 et 64 ans. De plus, les hommes vivant seuls (célibataires, séparés, divorcés ou veufs) sont plus à risque de dépression et de détresse psychologique. Pourtant, plus de 80% tentent de régler leurs problèmes seuls, et près de la moitié se disent dérangés lorsqu’on essaie de les aider.
L’organisme a mis en ligne plusieurs capsules touchantes sous forme de témoignages. Pour les découvrir, c’est par ici!
