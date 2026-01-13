Un différend escalade à Vie$ de rêve et les fans prennent position

«Stéphanie ne comprend pas parce qu’elle a un corps de pétasse», a lancé Tatiana lors de son entretien seule devant la caméra. Cette dernière ne savait toutefois pas la vraie signification du mot «pétasse» en français, qui n’est pas «hot girl» en anglais…

Tatiana avait l’impression que la femme montrait complètement son postérieur avec sa robe.

«Elle tiquait sur le fait qu’on voyait son J-string. On ne voyait pas du tout son J-string, c’était sa façon de dire que c’était trop court», a expliqué Stéphanie à la caméra.

Stéphanie trouve cela dommage qu’elles ne soient pas capables de se supporter entre femmes.