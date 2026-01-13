Un différend escalade à Vie$ de rêve et les fans prennent position

Début du contenu principal.
Si vous avez eu la chance de regarder les épisodes de la deuxième saison de Vie$ de rêve sur Crave, vous avez probablement aperçu le moment où Tatiana Londono et Stéphanie Bélanger ont un accrochage à propos d’une femme âgée dans la cinquantaine…
Cette femme en question portait une robe très courte. Tatiana et Stéphanie avaient des opinions complètement différentes à propos de son look, ce qui a fait qu’elles ont eu une conversation très agitée à ce sujet.
Tandis que Tatiana trouvait que le port de cette robe très courte était inapproprié pour une femme de cet âge, Stéphanie croyait que c’était plutôt inspirant.
«Stéphanie ne comprend pas parce qu’elle a un corps de pétasse», a lancé Tatiana lors de son entretien seule devant la caméra. Cette dernière ne savait toutefois pas la vraie signification du mot «pétasse» en français, qui n’est pas «hot girl» en anglais…
Tatiana avait l’impression que la femme montrait complètement son postérieur avec sa robe.
«Elle tiquait sur le fait qu’on voyait son J-string. On ne voyait pas du tout son J-string, c’était sa façon de dire que c’était trop court», a expliqué Stéphanie à la caméra.
Stéphanie trouve cela dommage qu’elles ne soient pas capables de se supporter entre femmes.
Dans les commentaires sous la vidéo de l’extrait, les fans de l’émission ont été nombreux à réagir. Voici quelques réactions:
Bref, on peut dire que le différend entre Tatiana et Stéphanie ne va pas avoir laissé personne indifférent…
Tous les épisodes de la deuxième saison de Vie$ de rêve sont disponibles dès maintenant sur Crave.
