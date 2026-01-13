Passer au contenu principal
Un différend escalade à Vie$ de rêve et les fans prennent position

Si vous avez eu la chance de regarder les épisodes de la deuxième saison de Vie$ de rêve sur Crave, vous avez probablement aperçu le moment où Tatiana Londono et Stéphanie Bélanger ont un accrochage à propos d’une femme âgée dans la cinquantaine… 

Cette femme en question portait une robe très courte. Tatiana et Stéphanie avaient des opinions complètement différentes à propos de son look, ce qui a fait qu’elles ont eu une conversation très agitée à ce sujet. 

Tandis que Tatiana trouvait que le port de cette robe très courte était inapproprié pour une femme de cet âge, Stéphanie croyait que c’était plutôt inspirant.    

Voyez l’extrait de l’émission juste ici:

«Stéphanie ne comprend pas parce qu’elle a un corps de pétasse», a lancé Tatiana lors de son entretien seule devant la caméra. Cette dernière ne savait toutefois pas la vraie signification du mot «pétasse» en français, qui n’est pas «hot girl» en anglais… 

Tatiana avait l’impression que la femme montrait complètement son postérieur avec sa robe. 

«Elle tiquait sur le fait qu’on voyait son J-string. On ne voyait pas du tout son J-string, c’était sa façon de dire que c’était trop court», a expliqué Stéphanie à la caméra. 

Stéphanie trouve cela dommage qu’elles ne soient pas capables de se supporter entre femmes. 

Des réactions vraiment différentes

Dans les commentaires sous la vidéo de l’extrait, les fans de l’émission ont été nombreux à réagir. Voici quelques réactions: 

  • «C’était très drôle comme rencontre de deux générations 😂 Je suis tellement team Stéphanie! 🙌»
  • «C’est drôle. J’ai 23 ans pis j’ai rien à prouver. Oui, les femmes doivent s’habiller selon le contexte et leur âge, surtout en affaires. Sinon, personne va te prendre au sérieux.»
  • «En 2026, vivre & laisser vivre. Peu importe l’âge, on porte ce que l’on aime That's it.»
  • «Si on commence à considérer toute critique comme une forme d’oppression, on ne discute plus, on se censure. @tatlondono a le droit de penser ce qu’elle pense, et les autres ont le droit de ne pas être d’accord, mais ça mérite un échange honnête, pas des accusations faciles.»
  • «C’est quand même spécial que des femmes jugent @tatlondono pour avoir exprimer son opinion, et disent qu’elle ne supporte pas les femmes. Elle a bâti une entreprise où 90% des employés sont des femmes qu’elle a engagé et soutenu. Ces femmes ont du succès et gagnent des salaires de fous aujourd’hui. Faudrait que les gens arrêtent de prendre chaque opinion comme une attaque. Elle n’a pas traité la femme de laide, elle a simplement dit qu’elle ne s’habillerait pas comme ça et @stephbelanger a dit le contraire. Nothing wrong with either. It’s their opinion. Chill everybody.»

Bref, on peut dire que le différend entre Tatiana et Stéphanie ne va pas avoir laissé personne indifférent… 

Tous les épisodes de la deuxième saison de Vie$ de rêve sont disponibles dès maintenant sur Crave

