L’amour est dans le pré: Chloé et Olivier lèvent le voile sur un grand secret

Début du contenu principal.
Depuis près d’un an, un couple chouchou de L’amour est dans le pré gardait précieusement un heureux secret.
Chloé et Olivier ont surpris tout le monde en révélant qu’ils ont accueilli une adorable petite fille, devenant parents une fois de plus.
Dans une photo partagée par Chloé, on apprend que la petite Brooke a récemment rejoint leur famille.
En légende, la jeune maman a écrit: «Je vous cache dequoi depuis près d’un an… Je vous présente la nouvelle membre de notre famille, Brooke.»
Olivier et Chloé se sont rencontrés lors de la cinquième saison de L’amour est dans le pré. Le couple s’est marié en 2018 et a accueilli son premier enfant, le petit Owen, en 2022.
C’est 38 bébés qui sont venus au monde grâce à la participation de leurs parents à l’émission L’amour est dans le pré. C’est Valérie et Bobby de la 11e saison qui ont eu une petite fille.
Nous avons répertorié toutes les naissances des 13 saisons de la populaire émission diffusée sur Noovo et noovo.ca.
Vous aimerez aussi: