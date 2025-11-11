Kassandre Bastarache de Survivor Québec dévoile des photos de grossesse digne d’un film de science fiction

Dans une série de photos étonnantes, Kassandre a choisi de mettre en scène une histoire d’extraterrestres. Grande passionnée de science-fiction, elle plaisante depuis le début de sa grossesse en disant qu’elle porte un bébé alien.

Cette fois, elle a donné vie à cette idée en racontant une histoire visuelle où un petit extraterrestre sort de son ventre pour enlever son chien et l’emmener se faire des cloner dans l’espace.

