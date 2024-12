Ginette Reno se confie sur ses récents ennuis de santé: « Je suis encore en convalescence »

Vendredi soir, Ginette Reno était l’invitée de Ça finit bien la semaine. Sur le plateau du talk-show animé par Jean-Michel Anctil et Julie Bélanger, la chanteuse de 79 ans a partagé des nouvelles de sa santé, marquée par plusieurs épreuves au cours des dernières années.

Dès les premières minutes, Jean-Michel Anctil a abordé la question qui brûlait les lèvres de ses admirateurs: comment va-t-elle aujourd’hui?

Ginette, avec son franc-parler et son humour bien connu, a répondu: «Je suis stable, instable je pense, en ce moment. En plus, il faut accepter que je suis à un an et demi de mes 80 ans! J'ai eu trois opérations depuis deux ans. J'ai eu quelques traumatismes. Le dernier, c'est les intestins, on m'a enlevé un bout, puis ça a pris six heures l'opération. Donc je suis encore en convalescence, mais à part de ça, je suis vivante!»