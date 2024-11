Julie Bélanger nous présente son frère

Sur la photo, on peut apercevoir Julie entourant affectueusement son frère, Michel. Dans son message, elle lui adresse ses vœux les plus chaleureux pour son anniversaire.

Le frère et la sœur sont réunis sur le plateau de l’émission Ça finit bien la semaine, où Michel joue de la batterie. Elle exprime : «Le meilleur papa (après le notre évidemment) et drummer que je connaisse. Celui qui me fait rire depuis 42 ans. Bonne fête Bro! Je t'aime»