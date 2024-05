Ginette Reno s’éclate au 40e de sa petite-fille

Ginette Reno était présente au 40ème anniversaire de sa petite fille Alexandra et les photos de l'événement sont trop drôles!

Voir les images dans la vidéo en en-tête.



En effet, Natacha Watier, la fille de Ginette Reno, nous explique, sur son compte Instagram, qu'elle a dû prendre une mini pause des réseaux sociaux durant le weekend parce qu'elle organisait et fêtait les 40 ans de sa Alexandra. Cette pause servait aussi à ne pas éveiller les soupçons de sa fille qui aurait su qu'on la fêtait.

L'événement a eu lieu au Cabaret des années folles, le restaurant de son frère et fils de Ginette Reno, Pascalin. L'endroit a accueilli 70 personnes et la totalité est passée par l'amusante cabine photos entièrement préparée par Natacha qui, pour rendre les photos plus cocasses, avait fabriqué des petites pancartes en forme de bulles dans lesquelles ont retrouvait des mots.