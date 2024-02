50 nuances de gris: Julie Bélanger épate avec ce corset flatteur

Le choix de coiffure et de maquillage de Julie Bélanger pour accompagner sa tenue a été tout aussi judicieux. Ses cheveux, coiffés en vagues parfaites, et son maquillage lumineux mettent en valeur son visage, soulignant sa beauté naturelle et son charisme.

Derrière ce look impeccable se cache une équipe de talentueux professionnels : Vanessa Giroux pour le stylisme, Romain Le Moëllic pour les cheveux et Gerald Bélanger pour le maquillage. La photo capturant cette apparence remarquable a été réalisée par Vanessa Brossard, immortalisant ainsi le résultat d'une collaboration réussie entre Julie Bélanger et son équipe de rêve.