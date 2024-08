Geneviève Néron partage une magnifique photo de son mariage avec Luis Romero

Aujourd'hui, Geneviève a partagé un moment précieux de cette journée spéciale sur Instagram. La photo, capturée par le talentueux Alexandre Turgeon Dalpé, montre les jeunes mariés à l'extérieur, posant amoureusement, enlacés et rayonnants de bonheur.

«Je flotte encore 🤍🤍🤍. Merci @a.tedal 📸», dévoile Geneviève.

Le cliché, qui respire le bonheur et la complicité, a rapidement suscité de nombreuses réactions positives de la part de ses abonnés. Geneviève et Luis sont tout simplement magnifiques ensemble, et leur bonheur est palpable à travers cette image.