Frissons garantis: 31 jours de films d’horreur sur Crave!

Pour ceux qui préfèrent les frissons en série, Crave a pensé à vous! Des productions telles que The Last of Us V.F., 30 Pièces, L'Outsider, The Third Lady V.F., et Le Jour des Morts-Vivants ajouteront une dose supplémentaire de suspense et d'angoisse à vos soirées.

Pas besoin d’avoir peur, car les plus jeunes auront également leur part de frissons avec la collection «Frissons juniors». Des films comme Scooby-Doo, La Famille Addams et Hôtel Transylvanie garantiront des moments d’amusement, sans trop de frayeur!

Fans d'horreur, vous en aurez assurément pour votre argent!