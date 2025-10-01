François Bellefeuille est encore plus sauvage dans son nouveau spectacle

François Bellefeuille présente son troisième one-man-show intitulé Sauvage, et la grande première médiatique de son spectacle a eu lieu hier soir à L’Olympia de Montréal.

L’humoriste était plus en forme que jamais lors de son arrivée sur scène même s’il a commencé son spectacle en disant qu’il devient vieux et qu’il ressemble au psychiatre Doc Mailloux maintenant mort. Sans oublier qu’il n’est plus capable de manger sans tâcher ses vêtements…

De son incompréhension des appareils techno à ses petites chicanes de couple en passant par ses anecdotes de famille et la passion pour les oiseaux de son voisin, François Bellefeuille est plus sauvage que jamais dans son nouveau one-man-show.