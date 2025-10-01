François Bellefeuille est encore plus sauvage dans son nouveau spectacle

Début du contenu principal.
François Bellefeuille présente son troisième one-man-show intitulé Sauvage, et la grande première médiatique de son spectacle a eu lieu hier soir à L’Olympia de Montréal.
L’humoriste était plus en forme que jamais lors de son arrivée sur scène même s’il a commencé son spectacle en disant qu’il devient vieux et qu’il ressemble au psychiatre Doc Mailloux maintenant mort. Sans oublier qu’il n’est plus capable de manger sans tâcher ses vêtements…
De son incompréhension des appareils techno à ses petites chicanes de couple en passant par ses anecdotes de famille et la passion pour les oiseaux de son voisin, François Bellefeuille est plus sauvage que jamais dans son nouveau one-man-show.
Voici ce qu’on a pensé du spectacle Sauvage de François Bellefeuille.
Comme la plupart des gens de son âge, François a beaucoup de misère avec les appareils techno.
C’est d’ailleurs pourquoi il a choisi un bidet de base avec jet froid pour éviter d’avoir des problèmes avec le modèle techno qui propose un jet chaud.
Il raconte aussi la fois où il est allé magasiner un nouveau frigidaire et que l’un des modèles était composé de caméras à l’intérieur et d’un écran extérieur.
En plus de pouvoir voir les aliments à partir de son téléphone, il aurait aussi pu rentrer leurs dates de péremption. Et ça, François avait presque peur que son frigidaire se développe une conscience.
Cette histoire complètement loufoque montre à quel point François est capable de faire évoluer son humour avec son âge et surtout, avec son public.
Il continue de parler de technologie en parlant des téléphones qui nous écoutent et de l’intelligence artificielle qui peut nous aider à choisir des nouvelles montures de lunettes. François a bien raison de dire que ça fait peur…
L’une des rares interactions de François avec son public durant son spectacle est lorsqu’il cherche des couples qui ne se chicanent jamais.
L’humoriste n’a pas peur d’admettre que sa blonde Myriam et lui ont tendance à se chicaner pour des «p’tites affaires», et ce, jamais devant leurs deux enfants. Éternuements, son toc de soie dentaire et Chat GPT sont quelques raisons derrière leurs chicanes presque inutiles.
François avoue même qu’ils aiment refaire leurs chicanes devant leurs amis pour voir qui pourrait gagner. On a quasiment l’impression qu’ils sont obsédés par leurs petites chicanes.
Tout au long de son nouveau one-man-show, François se donne du plaisir à s’auto-ridiculiser et même à rire des membres de sa famille comme son gars qui est hyper poche au soccer. Il parle même de son voisin Pierre Verville qui est accro aux oiseaux sans nommer son vrai nom.
Le titre de son spectacle le représente bien: il est aussi sauvage lorsque sa blonde lui a proposé de participer à des ateliers de communication non violente. C’est assez difficile pour lui.
Le troisième one-man-show de François Bellefeuille nous prouve que l’humoriste n’a plus besoin de faire ses preuves pour séduire son public qui est toujours au rendez-vous. Plus vulgaire, plus assumée et plus authentique, François réussit haut la main ce spectacle.
Note: 8/10
Pour voir toutes les dates de spectacle de François Bellefeuille, rendez-vous sur son site Internet.
