Rare tapis rouge pour Louise Laparé et Gaston Lepage

Hier avait lieu la première médiatique du nouveau spectacle de François Bellefeuille. Pour l’occasion, plusieurs personnalités ont foulé le tapis rouge, dont un couple chouchou du public qui a fait une rare apparition.
Amoureux comme au premier jour, Gaston Lepage et Louise Laparé sont apparus tout sourire sur le tapis rouge. Leur complicité et leur bonheur d’assister au spectacle étaient palpables.
Gaston arborait d’ailleurs un superbe chapeau rouge cardinal qui lui allait à merveille et qui s’harmonisait parfaitement avec le foulard bleu de sa douce.
On pourra bientôt retrouver le couple dans un épisode de STAT. Dans le cinquième épisode, Louise et Gaston incarneront un couple à l’écran. Quelques détails sur leurs personnages ont déjà été dévoilés, découvrez-les ici.