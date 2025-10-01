Sauvage: Voyez toutes les photos du tapis rouge de la première de François Bellefeuille

Début du contenu principal.
Après deux one man shows mordants et une pause de trois ans, François Bellefeuille est enfin de retour sur scène avec son tout nouveau spectacle intitulé Sauvage!
Et pour cette grande première médiatique, c’est à l’Olympia de Montréal que l’humoriste a choisi de faire résonner ses nouveaux gags!
Mardi soir, la salle affichait complet: fans, amis et proches étaient au rendez-vous pour découvrir l’univers renouvelé de l’humoriste!
Une foule de vedettes était présente pour encourager François Bellefeuille lors de cette soirée de première où les mimiques loufoques étaient à l'honneur! Ses collègues de la série Temps de chien, dans laquelle il tient le rôle principal, ont eux aussi pris part à la fête!
Parmi les têtes connues, on pouvait aussi voir: Ève Côté, Cathy Gauthier, Jean-François Mercier, Émilie Bibeau, Coco Belliveau, Mathieu Cyr, Pascal Barriault, Mike Beaudoin, PO Beaudoin, Ariane Castellanos, Robin-Joël Cool, Simon Gouache, Gaston Lepage, Maxim Martin, Valérie Robert, Martin Juneau, Silvi Tourigny, ainsi que plusieurs autres.
Retour en images sur cette soirée festive!
Pour les billets pour Sauvage de François Bellefeuille, c'est par ici!
