Passer au contenu principal
logo Noovo logo Noovo Info

Début du contenu principal.

En Vedette

Sauvage: Voyez toutes les photos du tapis rouge de la première de François Bellefeuille

PAR :

Après deux one man shows mordants et une pause de trois ans, François Bellefeuille est enfin de retour sur scène avec son tout nouveau spectacle intitulé Sauvage!

Et pour cette grande première médiatique, c’est à l’Olympia de Montréal que l’humoriste a choisi de faire résonner ses nouveaux gags!

Mardi soir, la salle affichait complet: fans, amis et proches étaient au rendez-vous pour découvrir l’univers renouvelé de l’humoriste!

François Bellefeuille © Envedette.ca

Une foule de vedettes était présente pour encourager François Bellefeuille lors de cette soirée de première où les mimiques loufoques étaient à l'honneur! Ses collègues de la série Temps de chien, dans laquelle il tient le rôle principal, ont eux aussi pris part à la fête!

Parmi les têtes connues, on pouvait aussi voir: Ève Côté, Cathy Gauthier, Jean-François Mercier, Émilie Bibeau, Coco Belliveau, Mathieu Cyr, Pascal Barriault, Mike Beaudoin, PO Beaudoin, Ariane Castellanos, Robin-Joël Cool, Simon Gouache, Gaston Lepage, Maxim Martin, Valérie Robert, Martin Juneau, Silvi Tourigny, ainsi que plusieurs autres.

Retour en images sur cette soirée festive!

Ève Côté et Cathy Gauthier © Karine Paradis
Jean-François Mercier et son amoureuse © Karine Paradis
Ève-Marie Lortie © Karine Paradis
Ève-Marie Lortie © Karine Paradis
Gabriel Forest et Liliane Blanco-Binette © Karine Paradis
Jean-Michel Martel et Rosalie Vaillancourt © Karine Paradis
Jean-Michel Martel et Rosalie Vaillancourt © Karine Paradis
Richardson Zéphir et son amoureuse © Karine Paradis
Martin Juneau et Valérie Roberts © Karine Paradis
Martin Juneau et Valérie Roberts © Karine Paradis
Éric Lapointe © Karine Paradis
Simon Gouache © Karine Paradis
Émilie Bibeau © Karine Paradis
Robin-Joël Cool et Viviane Audet © Karine Paradis
PO Beaudoin et son amoureux Miguel © Karine Paradis
Coco Belliveau et son amoureux © Karine Paradis
Mike Beaudoin © Karine Paradis
Catherine Paquin-Béchard et Pascal Barriault © Karine Paradis
Maxim Martin © Karine Paradis
Louise Laparé et Gaston Lepage © Karine Paradis
Louis T © Karine Paradis
Mathieu Cyr et son amoureuse Ashley-Jade Lussier © Karine Paradis
Silvi Tourigny © Karine Paradis
Kevin Sin © Karine Paradis
Gabrielle Caron © Karine Paradis
Ariane Castellanos et Nathalie Breuer © Karine Paradis
Karyne Lemieux et Ariel Ifergan © Karine Paradis
Karyne Lemieux et Ariel Ifergan © Karine Paradis
Miriam Tougas © Karine Paradis
Olivia Leclerc © Karine Paradis
Jessica Chartrand © Karine Paradis
Xavier Watso © Karine Paradis
Laurent Paquin © Karine Paradis
Invités © Karine Paradis
Nic Audet © Karine Paradis
Garihanna Jean-Louis © Karine Paradis
Invités © Karine Paradis
Thomas Croft © Karine Paradis
Invité © Karine Paradis
Mounir Kaddouri © Karine Paradis

Pour les billets pour Sauvage de François Bellefeuille, c'est par ici!

Vous aimerez aussi:

Karine
PAR :