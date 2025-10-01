Sauvage: Voyez toutes les photos du tapis rouge de la première de François Bellefeuille

Après deux one man shows mordants et une pause de trois ans, François Bellefeuille est enfin de retour sur scène avec son tout nouveau spectacle intitulé Sauvage!

Et pour cette grande première médiatique, c’est à l’Olympia de Montréal que l’humoriste a choisi de faire résonner ses nouveaux gags!

Mardi soir, la salle affichait complet: fans, amis et proches étaient au rendez-vous pour découvrir l’univers renouvelé de l’humoriste!