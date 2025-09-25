Début du contenu principal.
Plus de 20 ans après la sortie du film Québec-Montréal réalisé par Ricardo Trogi, son adaptation théâtrale plaira assurément aux plus jeunes générations avec sa distribution cinq étoiles.
Pier-Luc Funk, Simon Pigeon, Antoine Pilon, Catherine Brunet, Charlotte Aubin, Mickaël Gouin, Louis Carrière et Patrick Emmanuel Abellard se donnent la réplique dans la pièce de théâtre qui a repris certaines répliques phares de son œuvre d’origine.
Bien que la distribution ait déjà fait plusieurs soirs de représentation cet été, la grande première médiatique de la pièce mise en scène par Pierre-François Legendre a eu lieu hier soir à Montréal.
Voici ce qu’on a pensé de l’adaptation théâtrale de Québec-Montréal.
Dès les premières minutes de Québec-Montréal, il est impressionnant de voir la géante plateforme tournante qui a la possibilité de se transformer en quatre scènes différentes. Elle rassemble les principaux lieux de vie des personnages, mais aussi leurs véhicules.
Les changements de scène se font facilement grâce à cette plateforme et aux répliques accrocheuses des personnages qui ont fait rire sans cesse le public lors de la première médiatique à Montréal.
Pierre-François Legendre peut être vraiment fier du travail qu’il a fait avec les comédiens: ils enchaînent chaque scène avec rythme, contrôle et plaisir.
Tout au long de la pièce, le public a la chance de voir la chimie indescriptible qui réunit les comédiens sur la scène. En plus d’être de bons amis dans la vraie vie, ils ont été capable de transporter leurs amitiés dans la pièce.
Pier-Luc Funk, Simon Pigeon et Rivard Antoine Pilon interprètent respectivement Rob, JP et Rivard, un trio de bons chums qui remettent en question leurs relations amoureuses.
C’est surtout la relation entre Rivard et sa blonde Mylène qui sera mise de l’avant puisque que ses deux amis ont fait un trip à trois avec elle… Leur voyage dans le Sud tombera rapidement à l’eau, ou plutôt, au beau milieu de l’autoroute en direction de Montréal.
Katherine (Charlotte Aubin) et Cossette (Mickaël Gouin) sont deux collègues de travail qui doivent emprunter la route pour se rendre ensemble à une conférence.
Ils profiteront du voyage pour parler d’amour et de travail jusqu’au moment où Cossette dévoile ses sentiments amoureux pour Katherine.
Finalement, Catherine Brunet et Louis Carrière jouent les rôles de Julie et de Pierre-François, un jeune couple qui a pris la décision de déménager à Montréal pendant un an pour vivre une nouvelle expérience.
Au beau milieu de leur déménagement vers la grande ville, ils manquent d’essence et réalisent que Pierre-François n’était pas prêt comme Julie à ce déménagement.
Ils partent alors chacun de leur côté, et Pierre-François fait la rencontre de Michel «Mike» Gauvin (Patrick Emmanuel Abellard).
Pour voir toutes les autres dates de représentation de la pièce Québec-Montréal, rendez-vous sur le site Internet de Gestev.
Note: 9/10
