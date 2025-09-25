Voici ce qu’on a pensé de l’adaptation théâtrale de Québec-Montréal

Plus de 20 ans après la sortie du film Québec-Montréal réalisé par Ricardo Trogi, son adaptation théâtrale plaira assurément aux plus jeunes générations avec sa distribution cinq étoiles.

Pier-Luc Funk, Simon Pigeon, Antoine Pilon, Catherine Brunet, Charlotte Aubin, Mickaël Gouin, Louis Carrière et Patrick Emmanuel Abellard se donnent la réplique dans la pièce de théâtre qui a repris certaines répliques phares de son œuvre d’origine.

Bien que la distribution ait déjà fait plusieurs soirs de représentation cet été, la grande première médiatique de la pièce mise en scène par Pierre-François Legendre a eu lieu hier soir à Montréal.