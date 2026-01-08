Céline Dion «vole» le look de Marie Carmen: lequel préférez-vous?

Début du contenu principal.
Marie Carmen et Céline Dion ont toutes les deux porté des ensembles à carreaux rouges et noirs au cours des derniers jours.
L'interprète du succès Entre l’ombre et la lumière a été la première à oser ce look traditionnel chic à la fin décembre:
Puis, Marie Carmen a remarqué que Céline Dion avait visiblement «copié» son style au début du mois de janvier!
Voici la photo partagée par la chanteuse internationale hier:
Devant cette photo, Marie Carmen s'est amusée à faire une comparaison entre leurs deux ensembles carreautés.
«Pour vous faire sourire; La ''réponse'' de Céline à mon look de Noël! Elle porte le carreauté avec tellement plus de style que moi. Bonne année, tout l’monde, et amusons-nous, de grâce!», a rigolé Marie Carmen avec le montage photo ci-dessous:
Alors, quel look préférez-vous? Celui plus classique et modeste de Marie Carmen ou la version extravagante avec un tutu de Céline Dion?
Nous, on aime les deux!
Dans les prochains jours, Vito Luprano, ancien bras droit de René Angélil, publiera le livre It’s All Coming Back To Me… De mes humbles débuts à la vraie histoire derrière la carrière de Céline Dion, dans lequel il revient notamment sur un conflit persistant entre Céline Dion et Lara Fabian.
Le livre sera disponible le 12 janvier prochain.
Dans un article du Journal de Montréal, on apprend que Vito Luprano affirme dans son livre que Céline Dion aurait lancé un ultimatum à Sony Music lorsqu’elle a été informée de l’intention de la maison de disques de signer Lara Fabian.
