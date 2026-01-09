Cette grande musicienne sera célébrée à En direct de l’univers

Début du contenu principal.
France Beaudoin et toute son équipe d’En direct de l’univers seront de retour dans vos télévisions ce samedi 10 janvier!
On a d’ailleurs découvert l’identité de l’artiste qui sera célébrée lors de cette émission bien spéciale: il s’agit de la musicienne et chanteuse Marie-Annick Lépine.
Celle qui fait partie du groupe Les Cowboys Fringants et qui est la mère des enfants du chanteur Karl Tremblay, malheureusement décédé en 2023, aura la chance de vivre un moment magique grâce à France et à son équipe.
Voici la publication partagée par l’équipe de l’émission pour souligner le retour d’En direct de l’univers et la présence de Marie-Annick comme invitée:
En plus, Marie-Annick a réagi à propos de cette invitation de la part de l’équipe d’En direct de l’univers au cours des dernières heures sur ses réseaux sociaux.
La musicienne a notamment mentionné qu’elle était vraiment étonnée d’être invitée à l’émission. Bien que c’est un grand honneur pour elle d’être invitée, Marie-Annick est un peu stressée et préfère «gâter les gens» plutôt que l’inverse…
«Je devais remplir un très long questionnaire et faire une entrevue sur mes goûts musicaux. J’ai beaucoup misé sur la chanson de chez nous, peu importe la langue. Le talent d’ici est immense. Il y a de moins en moins d’émissions qui mettent de l’avant la musique. Pourtant, nous en avons tous besoin. Je lève mon chapeau à cette équipe qui fait des miracles, qui travaille énormément fort pour nous faire vivre de grandes émotions!», a-t-elle indiqué.
Lisez son message complet à propos de son invitation juste ici:
On peut déjà s’imaginer que les autres membres du groupe Les Cowboys Fringants seront présents pour lui rendre hommage et que plusieurs souvenirs avec Karl seront présentés. Leurs filles feront peut-être une apparition spéciale à la télévision… Ça reste vraiment à confirmer au moment de la diffusion de l’émission!
Dans tous les cas, on est persuadés que Marie-Annick n’est pas prête à oublier son passage à En direct de l’univers ce samedi.
