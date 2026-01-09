Cette grande musicienne sera célébrée à En direct de l’univers

France Beaudoin et toute son équipe d’En direct de l’univers seront de retour dans vos télévisions ce samedi 10 janvier!

On a d’ailleurs découvert l’identité de l’artiste qui sera célébrée lors de cette émission bien spéciale: il s’agit de la musicienne et chanteuse Marie-Annick Lépine.

Celle qui fait partie du groupe Les Cowboys Fringants et qui est la mère des enfants du chanteur Karl Tremblay, malheureusement décédé en 2023, aura la chance de vivre un moment magique grâce à France et à son équipe.