Félix-Antoine Tremblay: voici les dernières nouvelles sur l'acteur et animateur

Félix-Antoine Tremblay, un des animateurs chouchous des Québécois, tiendra un rôle prometteur dans la comédie dramatique attendue Ils vécurent heureux.

Celui qui est récemment devenu papa solo a un quotidien bien chargé. On adore le suivre, tant en ondes que sur les réseaux sociaux.

Voici ce qui se passe pour le comédien et animateur.

Le parcours professionnel de Félix-Antoine Tremblay

À la télévision, le comédien a fait partie de la distribution de nombreuses séries québécoises, dont Mémoires vives et Le chalet. Il a également animé Des idées de grandeur sur les ondes de Canal Vie.

On peut aussi l'entendre à la radio, à Rouge, entre autres comme collaborateur à Véronique et les Fantastiques.

À la fin septembre, on Félix-Antoine Tremblay brillera dans la nouvelle série de Crave, Ils vécurent heureux.

Lieu et date de naissance

Chicoutimi, le 12 octobre 1990

Les membres de sa famille

À la fin juin 2025, Félix-Antoine Tremblay est devenu papa solo de Lou.

Instagram: @phoenixantoine | Facebook: Félix-Antoine Tremblay

