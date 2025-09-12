Félix-Antoine Tremblay: voici les dernières nouvelles sur l'acteur et animateur

Début du contenu principal.
Félix-Antoine Tremblay, un des animateurs chouchous des Québécois, tiendra un rôle prometteur dans la comédie dramatique attendue Ils vécurent heureux.
Celui qui est récemment devenu papa solo a un quotidien bien chargé. On adore le suivre, tant en ondes que sur les réseaux sociaux.
Voici ce qui se passe pour le comédien et animateur.
À la télévision, le comédien a fait partie de la distribution de nombreuses séries québécoises, dont Mémoires vives et Le chalet. Il a également animé Des idées de grandeur sur les ondes de Canal Vie.
On peut aussi l'entendre à la radio, à Rouge, entre autres comme collaborateur à Véronique et les Fantastiques.
À la fin septembre, on Félix-Antoine Tremblay brillera dans la nouvelle série de Crave, Ils vécurent heureux.
Chicoutimi, le 12 octobre 1990
À la fin juin 2025, Félix-Antoine Tremblay est devenu papa solo de Lou.
