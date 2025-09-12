Félix-Antoine Tremblay: voici les dernières nouvelles sur l'acteur et animateur

Félix-Antoine Tremblay, un des animateurs chouchous des Québécois, tiendra un rôle prometteur dans la comédie dramatique attendue Ils vécurent heureux.

Celui qui est récemment devenu papa solo a un quotidien bien chargé. On adore le suivre, tant en ondes que sur les réseaux sociaux.

Voici ce qui se passe pour le comédien et animateur.