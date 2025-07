Félix-Antoine Tremblay dévoile le sexe et le nom de son bébé

Il a commencé avec humour en affirmant : «En ce moment je suis complètement comme Marie Carmen, Entre l’ombre et la lumière.»

Puis, il a expliqué que Lou, son garçon, était tout simplement parfait. Avec un sourire dans la voix, il a confié: «Je l’aime, il est gentil, il est beau, c’est le meilleur… Je pense qu’il fait de la douance, il a perdu son nombril à 5 jours, donc oui, ça me laisse croire que c’est un enfant à haut potentiel.»

Celui qui sera de retour à la radio lundi a expliqué qu’il avait très hâte de retrouver sa gang et ses petits matins avec l’équipe.

Cependant, Félix-Antoine Tremblay leur a servi une mise en garde: il risque de parler de son petit Lou à tort et à travers, et on comprend pourquoi! Quelle belle aventure que celle de devenir parent!

