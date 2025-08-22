Les pompiers se ruent aux studios de Rouge à cause de Félix-Antoine Tremblay: «c’est tellement gênant»

Une alarme incendie a causé tout un branle-bas de combat dans la bâtisse abritant les studios de Rouge et ceux de nos stations sœurs, et c’est en raison d’une bourde de Félix-Antoine Tremblay que la scène a eu lieu.

Dans un extrait déposé sur Instagram, on a effectivement suivi la saga que les auditeurs ont vécu pratiquement en direct, alors que les pompiers ont été dépêchés sur les lieux en raison d’un possible feu.

Tout ça a commencé à la fin d’une intervention en direct alors que les animateurs se sont dépêchés à terminer leur sujet, de mettre de la musique et d’évacuer.