Les pompiers se ruent aux studios de Rouge à cause de Félix-Antoine Tremblay: «c’est tellement gênant»

Une alarme incendie a causé tout un branle-bas de combat dans la bâtisse abritant les studios de Rouge et ceux de nos stations sœurs, et c’est en raison d’une bourde de Félix-Antoine Tremblay que la scène a eu lieu.
Dans un extrait déposé sur Instagram, on a effectivement suivi la saga que les auditeurs ont vécu pratiquement en direct, alors que les pompiers ont été dépêchés sur les lieux en raison d’un possible feu.
Tout ça a commencé à la fin d’une intervention en direct alors que les animateurs se sont dépêchés à terminer leur sujet, de mettre de la musique et d’évacuer.
Félix-Antoine Tremblay, qui était à la radio en compagnie de son bébé a évidemment été un des premiers à descendre et à sortir avec le coco; imaginez la peur qu’il a eue, alors qu’il pensait qu’un incendie faisait rage quelque part entre les murs.
Les pompiers ont alors grimpé les étages du bâtiment, vêtus de leur ensemble ignifuge, prêts à gérer la catastrophe.
Je vous laisse écouter l’extrait qui suit pour comprendre quelle était la raison derrière l’alarme, mais je vous avertis tout de suite, ce n’était pas un réel feu et le coupable, c’est Félix-Antoine Tremblay qui était terriblement gêné.
On a pouffé de rire en voyant l’extrait qui nous fait vivre un ascenseur émotif incroyable, passant d’un stress pour Félix-Antoine Tremblay et son poupon à un fou rire de croquettes de poulet.
Gageons que l’animateur y pensera à deux fois avant de rapporter son air fryer au travail.
