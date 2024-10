«Est-ce qu’il y a juste moi qui sentait que Ève Côté regrettait d’être venue nous voir pendant les mimes d’Alex?», a alors dit Louis Morissette dans le studio lors du visionnement du défi.

L'autre trio était composé de Bianca Gervais, Richardson Zéphir et Arnaud Soly. Il a fallu quelques minutes à Arnaud pour comprendre ce que Richardson lui mimait, mais il a finalement été capable de dire à Bianca d’apporter un oignon à Richardson!

Ces derniers ont fait le défi en 4 minutes et 45 secondes, mais c’est l’équipe de Virginie, Alex et Ève qui a remporté le défi en 3 minutes et 40 secondes!

Virginie et Alex ont remporté individuellement 5 points en gagnant ce défi, alors que 3 points ont été décernés individuellement aux autres joueurs.