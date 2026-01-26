Ève Côté fait de (très) rares confidences sur son conjoint

Début du contenu principal.
Ève Côté est en amour!
L'humoriste a confirmé la bonne nouvelle dans le nouvel épisode du balado Étienne te ramène.
Dans une portion de l'épisode consacrée aux questions personnelles, Étienne Marcoux demande à Ève Côté si elle a envie de fonder une famille. Elle lui répond à l'affirmative.
Puis, l'animateur ose lui demander si elle a trouvé la personne avec qui avoir des enfants. Très prudente, l'humoriste répond qu'elle préfère toujours garder sa vie privée floue. Puis, elle confirme qu'elle est en couple.
Sans trop donner de détails, Ève Côté a expliqué qu'il était inconnu du public, un «moldu» comme dans Harry Potter, qui n'évolue pas dans le show-business.
Alors, que fait le conjoint de la star québécoise dans la vie? «Il fait des tunnels en dessous de l'aéroport de Montréal», a répondu la principale intéressée en souriant.
Voici les confidences de la vedette de l'humour à sujet:
Dans la vidéo complète, on apprend qu'Ève Côté et son amoureux vivent parfois des moments de «clash» entre leurs personnalités contraires.
L'oeil brillant, la pétillante brunette est restée évasive lorsque l'animateur a tenté d'en savoir plus.
Nous souhaitons beaucoup de bonheur à l'humoriste avec son nouveau chum!
Il y a de l'amour dans l'air en ce mois de janvier!
Marie-Lyne Joncas était présentement en vacances au soleil, il y a quelques semaines, et elle était très bien accompagnée.
L'humoriste et actrice était avec sa covedette la série Dumas, Steven Lee Potvin... et tout porte à croire qu'ils sont en couple!
Vous aimerez aussi: