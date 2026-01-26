Ève Côté fait de (très) rares confidences sur son conjoint

Ève Côté est en amour!

L'humoriste a confirmé la bonne nouvelle dans le nouvel épisode du balado Étienne te ramène.

Dans une portion de l'épisode consacrée aux questions personnelles, Étienne Marcoux demande à Ève Côté si elle a envie de fonder une famille. Elle lui répond à l'affirmative.

Puis, l'animateur ose lui demander si elle a trouvé la personne avec qui avoir des enfants. Très prudente, l'humoriste répond qu'elle préfère toujours garder sa vie privée floue. Puis, elle confirme qu'elle est en couple.