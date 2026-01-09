Passer au contenu principal
logo Noovo logo Noovo Info

Début du contenu principal.

Marie-Lyne Joncas aurait trouvé l'amour auprès de sa covedette de Dumas!

PAR :

Il y a de l'amour dans l'air!

Marie-Lyne Joncas est présentement en vacances au soleil, et elle est très bien accompagnée.

En effet, elle est avec sa covedette la série DumasSteven Lee Potvin... et tout porte à croire qu'ils sont en couple!

Dans une série de photos partagées dans sa story Instagram, Marie-Lyne Joncas a identifié le comédien en ajoutant des coeurs ici et là. Nous avons même eu droit à ce qui semble être leur toute première photo de couple!

Voici la superbe photo des amoureux en vacances:

© Marie-Lyne Joncas/Instagram

Les autres clichés ensoleillés montrent Steven Lee Potvin en train de faire du surf ou en train de sourire à sa nouvelle flamme. 

Une chose est certaine, Marie-Lyne Joncas et son collègue de Dumas semblent avoir énormément de plaisir ensemble! Voici les autres photos:

© Marie-Lyne Joncas/Instagram
© Marie-Lyne Joncas/Instagram
© Marie-Lyne Joncas/Instagram

De son côté, l'acteur a repartagé toutes les images dans sa propre story.

Il a également publié une photo de Marie-Lyne Joncas sur la plage au coucher du soleil:

Qui est le nouvel amoureux de Marie-Lyne Joncas?

Steven Lee Potvin incarne Jérémie Beauvier dans Dumas.

Nous avions pu le voir précédemment dans la série À coeur battant. Originaire de Rimouski, il a été diplômé du Conservatoire d'art dramatique de Québec en 2016. 

Lui et Marie-Lyne Joncas semblent s'être rapprochés au cours de l'automne 2025. Le comédien était présent à son En direct de l'univers, où il a chanté un succès de Harry Styles.

Vous aimerez aussi : 

En Vedette
PAR :