Marie-Lyne Joncas aurait trouvé l'amour auprès de sa covedette de Dumas!

Début du contenu principal.
Il y a de l'amour dans l'air!
Marie-Lyne Joncas est présentement en vacances au soleil, et elle est très bien accompagnée.
En effet, elle est avec sa covedette la série Dumas, Steven Lee Potvin... et tout porte à croire qu'ils sont en couple!
Dans une série de photos partagées dans sa story Instagram, Marie-Lyne Joncas a identifié le comédien en ajoutant des coeurs ici et là. Nous avons même eu droit à ce qui semble être leur toute première photo de couple!
Voici la superbe photo des amoureux en vacances:
Les autres clichés ensoleillés montrent Steven Lee Potvin en train de faire du surf ou en train de sourire à sa nouvelle flamme.
Une chose est certaine, Marie-Lyne Joncas et son collègue de Dumas semblent avoir énormément de plaisir ensemble! Voici les autres photos:
De son côté, l'acteur a repartagé toutes les images dans sa propre story.
Il a également publié une photo de Marie-Lyne Joncas sur la plage au coucher du soleil:
Steven Lee Potvin incarne Jérémie Beauvier dans Dumas.
Nous avions pu le voir précédemment dans la série À coeur battant. Originaire de Rimouski, il a été diplômé du Conservatoire d'art dramatique de Québec en 2016.
Lui et Marie-Lyne Joncas semblent s'être rapprochés au cours de l'automne 2025. Le comédien était présent à son En direct de l'univers, où il a chanté un succès de Harry Styles.