Marie-Lyne Joncas aurait trouvé l'amour auprès de sa covedette de Dumas!

Il y a de l'amour dans l'air!

Marie-Lyne Joncas est présentement en vacances au soleil, et elle est très bien accompagnée.

En effet, elle est avec sa covedette la série Dumas, Steven Lee Potvin... et tout porte à croire qu'ils sont en couple!

Dans une série de photos partagées dans sa story Instagram, Marie-Lyne Joncas a identifié le comédien en ajoutant des coeurs ici et là. Nous avons même eu droit à ce qui semble être leur toute première photo de couple!

Voici la superbe photo des amoureux en vacances: