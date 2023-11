Marie-Lyne Joncas et Eve Côté seront réunies à nouveau devant la caméra

La série suivra les aléas de Marie-Lyne et d’Eve qui, en froid depuis leur tournée Sul’gros vin, décident d’enterrer la hache de guerre pour réaliser un vieux fantasme : créer un vin à leur effigie. Avec l’aide d’une mystérieuse femme d’affaires, les deux trentenaires achèteront un vignoble, mais constateront que leur grand rêve devient vite leur pire cauchemar. Entourées de personnages colorés dont certains sont plus beiges que les autres – parmi lesquels le chum d’Eve – Marie-Lyne et Eve réaliseront l’importance de préserver leur amitié.

Les tournages de Les Crues débutera ce printemps et on pourra voir ça quelque part en 2024 sur Crave. On a TELLEMENT hâte!