Étienne Drapeau est maintenant fiancé, voyez les photos

Le chanteur Étienne Drapeau a récemment évoqué une période difficile qu’il a traversée aux côtés de son amoureuse Maude.

Les dernières années ont été marquées par le combat de Maude contre une maladie auto-immune qui l’a gravement affectée.

«Ç’a été intense! On a eu trois dures années où on se concentrait beaucoup sur le moment présent. Ma blonde a longtemps dû subir des traitements intraveineux pour venir à bout de cette maladie. Heureusement, aujourd’hui, elle est guérie, et on peut enfin respirer. On a d’ailleurs profité de l’été pour faire de grosses rénovations à notre maison, située à Terrebonne. On commence aussi à faire de nouveaux plans pour l’avenir», a-t-il confié en entrevue au Échos Vedettes.

En savoir plus

Vous aimrez aussi: