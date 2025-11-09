Un animateur adoré du public aura droit à son En direct de l’univers samedi prochain

C’est maintenant confirmé: Patrick Masbourian sera l’invité d’honneur du prochain épisode d’En direct de l’univers, diffusé ce samedi 15 novembre à 19 h sur ICI Télé.

L’émission s’annonce déjà riche en émotions et en surprises, à l’image du parcours unique de cet animateur chevronné!

À la fin du mois de septembre, France Beaudoin s’est invitée dans le studio de Tout un matin pour convier Patrick à participer à l’émission.