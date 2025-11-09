Un animateur adoré du public aura droit à son En direct de l’univers samedi prochain

Début du contenu principal.
C’est maintenant confirmé: Patrick Masbourian sera l’invité d’honneur du prochain épisode d’En direct de l’univers, diffusé ce samedi 15 novembre à 19 h sur ICI Télé.
L’émission s’annonce déjà riche en émotions et en surprises, à l’image du parcours unique de cet animateur chevronné!
À la fin du mois de septembre, France Beaudoin s’est invitée dans le studio de Tout un matin pour convier Patrick à participer à l’émission.
Visiblement ému, l’animateur a réagi avec humour: « J’attendais pu d’invitation, mais ça me fait tellement plaisir », a-t-il lancé à l’animatrice.
Lors de cette rencontre, Patrick avait confié que sa chanson d’amour du moment était « Je t’aimais, je t’aime, je t’aimerai » de Francis Cabrel: un choix plein de sens quand on sait qu’il partage la vie de Marie-Luc depuis 14 ans. Et surprise: c’est elle qui lui a récemment fait la grande demande en mariage! Ensemble, ils forment une belle famille recomposée avec cinq enfants!
Mais l’univers musical de Patrick ne s’arrête pas à la douceur des ballades françaises. Le tout premier souvenir musical qu’il garde en tête, c’est La bohème de Charles Aznavour… et dans son premier appartement sur la rue Laurier Est, il écoutait plutôt du gangsta rap et du métal! Autant dire que l’émission promet une sélection musicale pour le moins contrastée!
On peut aussi s’attendre à la présence de collaborateurs de Tout un matin, mais aussi d’amis de longue date qui ont marqué sa carrière. Peut-être verra-t-on Marc Labrèche, avec qui il partageait l’écran dans La fin du monde est à sept heures, ou encore Patricia Paquin, souvenir de l’époque de Flash.
Bref, ce sera sans doute une soirée pleine de nostalgie, de musique et d’émotion, à l’image de Patrick Masbourian: curieux, authentique et rassembleur!
Vous aimerez aussi: