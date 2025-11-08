Iannicko N’Doua publie un premier livre en collaboration avec son amoureuse connue

L’ouvrage est la transposition de la pièce du même nom, que Iannicko a écrite et interprétée au Théâtre d’Aujourd’hui en 2023. L’histoire, empreinte d’émotion et d’introspection, s’inspire directement de la vie de l’auteur.

«Le livre, c’est la transposition de la pièce. C’est un récit autobiographique. En 2008, je suis allé en Côte d’Ivoire pour la première fois pour y retrouver mon père. On ne s’était pas vus depuis 20 ans. C’est une autofiction dont le récit tourne autour de ces retrouvailles-là, de ce qui a changé à mon retour au Québec, jusqu’au décès de mon père 10 ans plus tard. Il y a encore beaucoup de membres de ma famille qui vivent là-bas, des demi-frères et des demi-sœurs, dont je parle dans la pièce.», dévoile-t-il au Échos Vedettes.

À travers Neige sur Abidjan, Iannicko N’Doua livre une œuvre à la fois intime et universelle, où l’identité, les origines et le deuil s’entrelacent. L’acteur confie d’ailleurs qu’il aimerait présenter un jour son œuvre en Côte d’Ivoire, le pays de ses racines, où vivent encore plusieurs membres de sa famille.