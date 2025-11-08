Iannicko N’Doua publie un premier livre en collaboration avec son amoureuse connue

Début du contenu principal.
L’acteur Iannicko N’Doua, que l’on retrouvera bientôt dans la dernière saison de Plan B, vit un moment marquant de sa carrière!
Habitué aux plateaux de tournage, il se dévoile cette fois dans un tout autre registre: la littérature!
Eh oui, son premier livre, Neige sur Abidjan, vient tout juste d’être publié aux Éditions de l’instant même: un projet profondément personnel, auquel a participé son amoureuse, Charlotte Le Bon.
L’ouvrage est la transposition de la pièce du même nom, que Iannicko a écrite et interprétée au Théâtre d’Aujourd’hui en 2023. L’histoire, empreinte d’émotion et d’introspection, s’inspire directement de la vie de l’auteur.
«Le livre, c’est la transposition de la pièce. C’est un récit autobiographique. En 2008, je suis allé en Côte d’Ivoire pour la première fois pour y retrouver mon père. On ne s’était pas vus depuis 20 ans. C’est une autofiction dont le récit tourne autour de ces retrouvailles-là, de ce qui a changé à mon retour au Québec, jusqu’au décès de mon père 10 ans plus tard. Il y a encore beaucoup de membres de ma famille qui vivent là-bas, des demi-frères et des demi-sœurs, dont je parle dans la pièce.», dévoile-t-il au Échos Vedettes.
À travers Neige sur Abidjan, Iannicko N’Doua livre une œuvre à la fois intime et universelle, où l’identité, les origines et le deuil s’entrelacent. L’acteur confie d’ailleurs qu’il aimerait présenter un jour son œuvre en Côte d’Ivoire, le pays de ses racines, où vivent encore plusieurs membres de sa famille.
Sa complice dans la vie, Charlotte Le Bon, a également contribué à ce projet. L’actrice et réalisatrice, reconnue pour ses talents multiples, a signé l’illustration de la couverture du livre! Une touche artistique qui s’ajoute à la poésie du récit.
Sur Instagram, Iannicko a partagé un message touchant pour marquer la sortie de son livre:
« La naissance de ce livre m’émeut profondément. Habitué à créer dans l’éphémère, je me réjouis de savoir que ces mots, cette fois, resteront. Sur scène, une partie essentielle du texte n’avait jamais pu être entendue — le temps manquait pour lui donner corps. Aujourd’hui, les mots sont là, entiers. Il ne reste qu’à les cueillir, au moment juste, si vous en ressentez l’appel. »
