Ophélia Nagar d'OD Afrique Sud nous présente son amoureux!

Début du contenu principal.
Ophélia Nagar n’est plus un cœur à prendre!
Eh oui, l’entrepreneuse et ancienne candidate de téléréalité Ophélia Nagar vient de tourner une nouvelle page de sa vie amoureuse!
Celle qui s’était fait connaître à la télévision dans Occupation Double Afrique et OD Tentations au soleil a dévoilé sur Instagram une première photo officielle avec son copain... une annonce qui a rapidement fait fondre les cœurs de ses abonnés!
Pendant plusieurs années, Ophélia avait mis l’amour sur pause, concentrée sur sa carrière d’entrepreneuse.
À la tête du Menz Club, elle a bâti un véritable empire, mais non sans sacrifices. L’été dernier, elle s’était ouverte à sa communauté au sujet d’un épuisement professionnel et de son choix de prendre du recul pour se recentrer sur elle-même. Cette période d’introspection l’a menée à voyager en Asie, à revoir ses priorités et à entamer un cheminement vers la sobriété, un sujet qu’elle aborde maintenant avec transparence.
Et aujourd’hui, un nouveau chapitre s’ouvre pour Ophélia! C’est depuis le désert du Nevada, lors du mythique festival Burning Man, qu’elle a partagé une adorable photo en compagnie de son amoureux.
« Nouveau chapitre. L’ouverture du cœur. »
Sous la publication, de nombreux amis et influenceurs ont réagi avec enthousiasme, saluant cette belle évolution personnelle! En plus, le couple semble partager la même passion pour les voyages!
On souhaite tout le bonheur du monde aux tourtereaux!
Vous aimerez aussi: