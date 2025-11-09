Ophélia Nagar d'OD Afrique Sud nous présente son amoureux!

Ophélia Nagar n’est plus un cœur à prendre!

Eh oui, l’entrepreneuse et ancienne candidate de téléréalité Ophélia Nagar vient de tourner une nouvelle page de sa vie amoureuse!

Celle qui s’était fait connaître à la télévision dans Occupation Double Afrique et OD Tentations au soleil a dévoilé sur Instagram une première photo officielle avec son copain... une annonce qui a rapidement fait fondre les cœurs de ses abonnés!