Étienne Drapeau annonce qu’il sera papa et dévoile le sexe du bébé

Grande nouvelle pour le chanteur Étienne Drapeau qui confirme qu’il deviendra papa très bientôt! En entrevue, sur les ondes du 96,9 Rouge, à Saguenay, il a dévoilé le nom du bébé en exclusivité. Voici quel sera le prénom du nouveau-né.
Le choix du couple s'est arrêté sur Félix. «Je capote! Je suis tout excité!», a-t-il avancé en entrevue. Écoutez l'intégralité en cliquant sur le lien ci-dessous.
Il partage sa vie depuis 2017 avec Maude. D’ailleurs, il avait demandé sa main au printemps dernier.
Depuis sa sortie de Star Académie, en 2004, l’artiste n’a jamais arrêté de travailler. Récemment, il a participé à Raï Fest Montréal 2025, le plus grand événement Raï en Amérique du Nord. Cet été, il a lancé Grand Marnier, le premier extrait de son prochain album qui paraîtra en mars 2026.
Pour ce disque, il avait envie de revenir au rock et d’avoir un son plus entraînant. Sur les ondes de Rouge, il avoue même qu’il «manque de ballades» et qu’il désirait laisser le chanteur «de charme» de côté.
Un nouvelle tournée intitulée DRAPEAU, une guitare, un piano, accompagnera son prochain opus. Il rassure le public que même s’il présentera des chansons plus entraînantes, il continuera de faire ses succès T’es ma femme, t’es la plus belle et Je serai là. Cette dernière est probablement l’une des plus touchantes de son répertoire puisqu’elle porte sur l’Alzheimer. Il s'agit d'une pièce importante pour son public: «Ça change la vie des gens, les gens viennent me voir pour me dire […] t’as mis les mots sur ce qu’on vit», avance le chanteur.
En attendant ses prochains projets et son bébé, vous pourrez voir son spectacle Noël amoureux… une tradition!, dès la fin novembre partout au Québec.
