Étienne Drapeau annonce qu’il sera papa et dévoile le sexe du bébé

Un nouvel album en préparation

Depuis sa sortie de Star Académie, en 2004, l’artiste n’a jamais arrêté de travailler. Récemment, il a participé à Raï Fest Montréal 2025, le plus grand événement Raï en Amérique du Nord. Cet été, il a lancé Grand Marnier, le premier extrait de son prochain album qui paraîtra en mars 2026.

Pour ce disque, il avait envie de revenir au rock et d’avoir un son plus entraînant. Sur les ondes de Rouge, il avoue même qu’il «manque de ballades» et qu’il désirait laisser le chanteur «de charme» de côté.