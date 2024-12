Éric Duhaime victime d’un malaise cardiaque

C’est grâce à l’intervention rapide de son conjoint qu’Éric Duhaime a pu recevoir des soins appropriés.

«Chers amis,



Il y a des nouvelles plus désagréables que d’autres à annoncer.



Hier soir, j’ai eu un malaise cardiaque.



Rassurez-vous. Je vais bien.



Mon conjoint m’a immédiatement amené à l’hôpital où le personnel médical s’est très bien occupé de moi. Merci aux préposés, aux infirmières et aux médecins.



Tous se veulent rassurants et ne sont aucunement inquiets quant à mon rétablissement.



Notre corps nous envoie parfois de petits signaux qu’il faut écouter afin de prendre un peu de répit.



C’est ce que je compte faire au cours des prochaines semaines, en vue de revenir en pleine forme pour une grosse année conservatrice 2025.



Je vous aime!», dévoile-t-il.

Il a également tenu à exprimer sa gratitude envers le personnel soignant et à rappeler l’importance d’écouter son corps!