«Je ne crois plus que l'homme a marché sur la Lune»: Jeremy Filosa suspendu pour des propos conspirationnistes tenus en ondes

«Je vais vous faire une confession, a-t-il lancé. Je ne suis pas un conspirationniste, mais j'ai longtemps cru que l'homme avait marché sur la Lune, mais je ne crois plus que l'homme a marché sur la Lune. (...) Avec tout ce que je lis aujourd'hui, par rapport aux difficultés d'envoyer des fusées dans l'espace et tout ça, je n’y crois plus.»

Visiblement surpris, Philippe Cantin a tenté de corriger le tir, soulignant que Filosa semblait lire «trop de sites web peu crédibles» et rappelant que de telles théories conspirationnistes étaient courantes.

«Il y a toute une industrie qui essaie de nier les évidences, de semer des doutes dans la tête des gens, qui multiplie des preuves bidon,» a poursuivi Cantin. «On est allé sur la Lune plus d'une fois.» Malgré ces efforts, Filosa est resté sur ses positions, proposant même de consacrer un segment entier à ce sujet, ce que Cantin a refusé.