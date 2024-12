Éléonore Lagacé change de look le temps d'une grande annonce

À ses côtés, Benoît Brière dans le rôle de Capitaine Crochet, Tommy Joubert dans ceux de Mouche et Monsieur Darling ainsi qu'Alice Déry dans le rôle de Wendy.

Peter Pan sera la première mise en scène de Luc Guérin qui dit vouloir célébrer l’imaginaire et l’enfant en nous grâce à ce récit mondialement connu, chef-d’œuvre de la littérature anglaise.

On a pu voir sur les comptes Instagram d'Éléonore Lagacé et de la comédie musicale elle-même, un bel aperçu du costume de la chanteuse qui sera vêtue de vert, comme la tradition le veut. On adore que, tout comme sur Broadway, le rôle de Peter Pan soit interprété par une femme. Du génie!

Peter Pan, la comédie musicale est prévue pour décembre 2025 à l'Espace St-Denis et les billets sont déjà en vente!

