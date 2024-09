Éléonore Lagacé porte le plus adorable des bikinis sur une terrasse italienne

«Italie, tu es tout simplement délicieuse», écrit la star québécoise en italien.

Elle a l'air de vivre un voyage merveilleux! Et on est un peu jaloux de tous ces délicieux plats de pâtes fraîches...

En ce qui concerne son haut de maillot en satin, Éléonore Lagacé l'a déjà porté avec une jupe satinée coordonnée et une paire de bottes western le temps d'une séance photo. On vous invite à revoir ce look audacieux!