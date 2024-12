Découvrez la distribution de Peter Pan, la comédie musicale!

La magie de Peter Pan s’invite au Québec pour la toute première fois et c’est Éléonore Lagacé qui incarnera le légendaire garçon qui refuse de grandir!

Cette comédie musicale emblématique de Broadway, lauréate de 3 Tony Awards, prendra d’assaut l’Espace St-Denis dès le 12 décembre 2025, avant de poursuivre son aventure à la Salle Albert-Rousseau de Québec à l’été 2026.

Choisie pour interpréter Peter Pan, Éléonore Lagacé (qui a brillé par le passé dans Hair, Footloose et Grease) s’inscrit dans la tradition de Broadway où le rôle est confié à une femme, ajoutant ainsi une touche unique et intemporelle au personnage. Avec son charisme naturel, sa voix puissante et son énergie plus que débordante, Éléonore est prête à nous transporter dans l’univers enchanteur du Pays Imaginaire!