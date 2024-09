Chapeau de cowboy et baiser sur les lèvres, Éléonore Lagacé et son nouveau chum sont follement amoureux

Les photos publiées sur Instagram montrent le couple échanger des baisers tendres à la fin du match!

Éléonore était superbe avec son chapeau de cowboy, et Gabriel, en tant que batteur de la chanteuse, semble être le partenaire idéal tant sur scène que dans la vie.

C’est un véritable bonheur de voir Éléonore si heureuse et épanouie. Les moments qu’elle partage avec Gabriel sont plein de complicité et d'amour, et on ne peut qu’être ravis pour eux!

On a hâte de voir ce que l'avenir leur réserve, tant sur scène que dans leur vie de couple!