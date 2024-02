Antoine Olivier Pilon brille en habit rose saumon au Festival international du film de Santa Barabara

Antoine Olivier Pilon s'est distingué sur le tapis rouge avec un choix vestimentaire audacieux et élégant : un complet en velours côtelé rose saumon.

Ce choix de couleur peu conventionnel pour un costume a ajouté une touche de fraîcheur et d'originalité à son look, démontrant son sens de la mode et sa volonté de sortir des sentiers battus.

L'association d'une chemise blanche, portée ouverte au col pour renforcer l'aspect décontracté-chic de sa tenue, complétait parfaitement son ensemble, lui conférant une allure à la fois sophistiquée et accessible.