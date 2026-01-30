C’est ELLE la vraie star du Centre Bell

Les matchs du Canadiens de Montréal à domicile sont reconnus pour leur ambiance électrisante. Une énergie unique qui doit beaucoup à Diane Bibeau, la star du Centre Bell.

Depuis 1987, avec quelques interruptions au fil des ans, elle est derrière l’ambiance sonore en direct, contribuant soir après soir à faire vibrer les milliers de partisans présents dans les gradins.