C’est ELLE la vraie star du Centre Bell

Début du contenu principal.
Les matchs du Canadiens de Montréal à domicile sont reconnus pour leur ambiance électrisante. Une énergie unique qui doit beaucoup à Diane Bibeau, la star du Centre Bell.
Depuis 1987, avec quelques interruptions au fil des ans, elle est derrière l’ambiance sonore en direct, contribuant soir après soir à faire vibrer les milliers de partisans présents dans les gradins.
Hier, la populaire organiste a reçu de la belle visite au Centre Bell. Le musicien Tobias Forge, leader du groupe Ghost, nommé au prochain Grammy Awards, est allé à sa rencontre.
Le moment a été diffusé sur l’écran géant à l'amphithéâtre et partagé sur le compte Instagram du Canadiens de Montréal. Cliquez sur le bouton JOUER pour voir la vidéo.
Diane a également reçu la visite de Luc Poirier, qui a tenu à souligner l’importance de cette figure emblématique du Canadiens de Montréal.
«Les vrais connaissent cette LÉGENDE 👌
Diane, à l’orgue depuis des années pour le CH», a-t-il écrit.
En faisant défiler les images, on remarque aussi que l’homme d’affaires avait d'excellents sièges pour assister au match.