Guillaume Pineault: Découvrez toutes les photos du tapis rouge de la première de Vulnérable!

Avec cette nouvelle tournée, l'humoriste, également auteur à succès (Elle r' viendra pas, Camille), collaborateur apprécié (Véronique et les Fantastiques), populaire avec son podcast (Pivot avec Pineault), compte bien se révéler davantage, sans filtre ni carapace. Ainsi, celui qui ralliait plus de 50 000 spectaleurs et spectatrices avec Détour, son premier spectacle, donnera au public accès à un Guillaume authentique et intimiste, plus vulnérable et encore plus drôle!

Guillaume Pineault est aussi attendu à Québec le 26 mars 2024 et à Gatineau le 28 mars 2024, pour la présentation de deux autres premières médiatiques.

Pour les billets, c'est ici!

