Daniel Corbin fait face à un client sceptique: «c’était malaisant»

Allan et Carolyne habitent une demeure de style manoir à Blainville. Si Carolyne souhaite donner un second souffle à l’endroit grâce à des rénovations, ce n’est pas du tout le cas d’Allan. Dès que les plans lui sont présentés, son attitude distante et ses commentaires mettent Daniel Corbin dans une position délicate.

Le designer, habitué aux réactions enthousiastes, s’est senti mal à l’aise devant cette réception tiède.

