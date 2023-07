Vendre ou rénover: Maïka Desnoyers en dit plus sur sa relation avec Daniel Corbin

Maïka Desnoyers et Daniel Corbin sont par ailleurs sur le point de tomber en congé, eux qui ont un dernier jour de tournage de Vendre ou rénover au Québec prévu avant les vacances de la construction! Il faut quand même savoir que Maïka Desnoyers sera pas mal occupée, elle qui continuera d’être en ondes à la radio et dont la boutique Fauve Collection continue de rouler…

Mais elle aura au moins un petit répit côté tournages! On souhaite à elle et à Daniel Corbin de bonnes vacances et on espère qu’ils ne s’ennuieront pas trop l’un de l’autre! 😉