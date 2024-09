Renee Wilkin victime de grossophobie

«Salutation spéciale à l’infirmière de ma mère qui m’a demandé tantôt: “C’est pour quand ce beau bébé-là?” À qui j’ai répondu que je n’étais pas enceinte. Qui a continué d’insister en riant comme si c’était impossible puisque je devais certainement accoucher d’une journée à l’autre... À qui j’ai donc répété que je n’étais VRAIMENT pas enceinte. Pour qu’elle me dise d’un ton sec: “Bin voyons levez-vous!!” Peut-être pour me prouver le contraire, qui sait?», confie-t-elle.

La chanteuse et auteure a décidé de ne pas se laisser faire et a refusé de se lever, expliquant à l'infirmière qu'il n'était jamais approprié d'insister lorsqu'une personne affirme ne pas être enceinte. La réaction de l'infirmière, qui semblait offusquée, a rendu la situation encore plus inconfortable, comme si c’était Renee qui avait fait une erreur.

Cet incident s’inscrit malheureusement dans une série de microagressions auxquelles de nombreuses personnes sont confrontées en raison de leur apparence. En partageant son expérience, Renee souhaite rappeler à quel point il est important de faire preuve de sensibilité et de respect envers les autres.