Réveillon Big Brother: Marie-Josée Gauvin et Patrice Bélanger anticipent déjà la compétition!

Marie-Josée Gauvin et Patrice Bélanger participeront à Big Brother Célébrités, le Noovo réveillon et la compétition se fait déjà sentir dans le studio.

Voir les images dans la vidéo en en-tête.

Depuis quelques années, la chaîne Noovo nous offre un spécial réveillon de la populaire émission Big Brother Célébrités et cette année, on sait que Marie-Josée Gauvin et Patrice Bélanger en feront partie aux côtés de Alicia Moffet, Fred Robichaud, Étienne Boulay et Cathy Gauthier pour ne nommer que ceux-là.

On a déjà pu sentir une tension s’installer dans les studios du 107.3 Rouge quand les deux collègues ont commencé à parler du jeu et de leur instinct de compétition.

C’est Pierre-François Legendre qui a dû établir des règles post Big Brother claires: aucune chicane ne sera tolérée.