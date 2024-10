Journée sous le signe de la frayeur pour Marie-Josée Gauvin, Pierre-François Legendre et Patrice Bélanger

Le concept est on ne peut plus simple : trois animateurs de La gang du matin, poursuivis par une personne déguisée en Michael Myers, l’emblématique personnage du film Halloween, doivent courir le plus rapidement possible pour se réfugier dans une pièce.

La vidéo ne contient qu’un message : «Seul le plus rapide survivra… Qui y parviendra? 😱🎃😂»

Pour visionner la vidéo, cliquez sur l'image!