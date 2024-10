Patrice Bélanger dévoile son talent caché, voyez l'impressionnante vidéo!

Patrice Bélanger a dévoilé son talent caché en plein milieu d'une entrevue!

Dans une vidéo partagée cette semaine sur TikTok, on voit le comédien et animateur en train de discuter avec le chanteur Dave Fenley. Il lui demande si, dans un monde où il ne pouvait écouter qu'une seule chanson pour le reste de sa vie, il préférerait Tequila de The Champs ou Ice Ice Baby de Vanilla Ice.

C'est à ce moment que Patrice Bélanger s'est mis à rapper Ice Ice Baby au complet! Dave Fenley, qui connaissait également les paroles par coeur, l'a accompagné en rappant et en faisant du beatbox.

Un moment surréaliste qui nous a permis de découvrir le talent de rappeur de la star québécoise! Voici l'impressionnante vidéo: