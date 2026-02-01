Après un combat éprouvant, cette comédienne sera célébrée à En direct de l’univers

Début du contenu principal.
L’épisode de ce samedi de En direct de l’univers, consacré à l’univers musical de Ludivine Reding, a laissé une forte impression à plusieurs téléspectateurs! La soirée a été largement saluée pour sa qualité et son émotion, mais une nouvelle moins réjouissante est venue conclure l’émission...
En effet, l’émission prendra une pause d’un mois en raison de la diffusion des Jeux olympiques d’hiver de Milano Cortina 2026, qui se tiendront du 6 au 22 février. La programmation régulière sera donc décalée, et il faudra attendre au samedi 28 février pour découvrir un tout nouvel épisode.
Heureusement, une information importante a été dévoilée: la prochaine invitée qui s’installera dans le célèbre fauteuil pivotant sera la comédienne Isabelle Brouillette!
Au cours des derniers mois, Isabelle Brouillette a partagé avoir traversé une période particulièrement difficile, marquée par un diagnostic de cancer du nez. Son passage à Tout le monde en parle avait profondément touché le public, alors qu’elle racontait avec franchise son combat et sa résilience.
Sa présence prochaine à En direct de l’univers s’annonce donc chargée d’émotion et d’hommages musicaux soigneusement choisis par France Beaudoin et son équipe.
Tout porte à croire que plusieurs partenaires de jeu marquants d’Isabelle Brouillette pourraient être de la partie. Parmi eux, des comédiens et comédiennes issus de séries populaires comme L’Échappée, District 31 ou encore 30 vies.
On peut aussi imaginer une apparition de Florence Longpré, dont Isabelle incarnait la mère dans M’entends-tu. Sans oublier Édith Cochrane, avec qui elle collabore à la création de livres illustrés pour enfants. L’ex-conjoint d’Isabelle, Didier Lucien, pourrait également faire une apparition. Et pourquoi pas sa fille, Lula Brouillette-Lucien? Leur complicité bien connue laisse place à toutes sortes de surprises touchantes. Autre possibilité: la présence de Rose-Marie Perreault, qui incarnait sa fille dans la série Nuit blanche.
Une chose est certaine: cette célébration de l’univers musical d’Isabelle Brouillette promet d’être remplie de moments forts, de souvenirs marquants et d’émotions sincères. Un rendez-vous à ne pas manquer à la fin du mois de février!
