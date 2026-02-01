Après un combat éprouvant, cette comédienne sera célébrée à En direct de l’univers

L’épisode de ce samedi de En direct de l’univers, consacré à l’univers musical de Ludivine Reding, a laissé une forte impression à plusieurs téléspectateurs! La soirée a été largement saluée pour sa qualité et son émotion, mais une nouvelle moins réjouissante est venue conclure l’émission...

En effet, l’émission prendra une pause d’un mois en raison de la diffusion des Jeux olympiques d’hiver de Milano Cortina 2026, qui se tiendront du 6 au 22 février. La programmation régulière sera donc décalée, et il faudra attendre au samedi 28 février pour découvrir un tout nouvel épisode.

Heureusement, une information importante a été dévoilée: la prochaine invitée qui s’installera dans le célèbre fauteuil pivotant sera la comédienne Isabelle Brouillette!