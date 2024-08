Christian Bégin a de quoi célébrer!

L'émission sera de retour en ondes le 6 septembre, on sent que l'animateur est fébrile de retrouver le public pour une nouvelle saison.

En partageant la bande-annonce, voici ce qu'il avait à dire:



«Une 17ième saison!!!!

Qui commence le 6 septembre!!!

D’abord, MERCI À VOUS d’être encore là, Curieux et Curieuses!

Merci à cette extraordinaire et stimulante et dédiée équipe qui rend ça possible et qui magnifie l’aventure!

Merci Michelle Bouffard de si magnifiquement et intelligemment m’accompagner et de rire encore de mes niaiseries!

Merci Zone3 et Luc Rousseau pour y croire encore et pour rendre ça possible!

Merci Télé-Québec de me donner cet IMMENSE PRIVILÈGE d’être encore là!!!

Et merci à celles et ceux qui ont fait le choix de nous nourrir!

Pour la suite du monde…..

Curieux, pour la vie quoi!!! Xxx»