Christian Bégin annonce un retour au travail après avoir été opéré pour une tumeur

«Avec une indicible joie, j’ai repris ma chaise à Y’a du monde à messe le 31 mai pour les six derniers épisodes de notre septième saison, en plus de tourner en novembre notre Spécial des fêtes. Je tiens à remercier affectueusement André Robitaille d’avoir si généreusement accepté de me remplacer le temps de mon absence. Un défi qu’il a relevé avec grâce, élégance et brio.»

On est tellement heureux de lire cette belle nouvelle! On lui souhaite un doux retour au boulot.