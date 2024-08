Christian Bégin et Marie-Ève Perron: Un an de mariage célébré en toute discrétion

Plusieurs personnalités ont tenu à féliciter le couple pour leur premier anniversaire de mariage. Parmi elles, les comédiennes Suzanne Clément et Catherine Renaud ont exprimé leurs vœux chaleureux, soulignant l’importance de cette étape pour Christian et Marie-Ève.

Un an après leur mariage, célébré en toute intimité, on ne peut que souhaiter à Christian et Marie-Ève de continuer à partager autant de bonheur et de complicité.

Rappelons que le couple avait fait sa toute première apparition publique lors de la prestigieuse soirée des prix Gémeaux, au Théâtre Maisonneuve de Montréal, en 2023.

