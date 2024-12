10 choses qu'on ne savait pas sur Pénélope McQuade

Pénélope McQuade est une animatrice hors pair. Que ce soit ses années à télé ou actuellement à la radio, elle est géniale. Mais à quel point la connaissez-vous?

Voyez les images dans la vidéo en en-tête.

Elle est à la barre de l’émission Pénélope depuis six saisons sur les ondes d’ICI Première, on le sait, mais belle nouvelle pour elle cet hiver alors qu’on a appris qu’elle est la 5e émission la plus écoutée dans la grande région de Montréal sur ICI Première!

Elle célébrait d’ailleurs en novembre dernier le 1000e épisode de son émission, posant devant la nouvelle tour vitrée de Radio-Canada.

Elle est porte-parole de la Fondation de l’hôpital Sacré-Cœur de Montréal depuis janvier 2016. Celle qui a subi un grave accident de la route en 2009 a reçu des soins à cet hôpital où elle a aussi entrepris sa réadaptation. Touchée par le dévouement du personnel soignant, elle a choisi plus tard de s’impliquer à sa façon!

En novembre dernier, le Gala Sacré-Cœur de la Fondation a d’ailleurs permis de récolter 𝟰𝟲𝟬 𝟬𝟬𝟬 $ qui seront notamment investis dans la 𝐂𝐡𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐜𝐡𝐞𝐫𝐜𝐡𝐞 𝐞𝐧 𝐈𝐀 𝐞𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐮𝐦𝐚𝐭𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐞, une initiative cruciale pour les soins de santé.