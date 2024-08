Chloé Dufour-Lapointe partage un tendre moment en bateau avec bébé

Chloé Dufour-Lapointe a partagé un moment tendre avec bébé Alix et c'est adorable.

Voir les images dans la vidéo en en-tête.



En effet, c'est sur son compte Instagram que nous avons pu voir une superbe vidéo où la nouvelle maman tient sa petite Alix âgée d'un peu plus de deux mois dans ses bras.

L'adorable moment s'est déroulé à bord d'un bateau où le duo mère-fille était assis confortablement à l'abri de la pluie mais en admiration devant cette dernière.

Chloé a d'ailleurs écrit «Écouter la pluie tomber avec toi mon bébé, c'est un bonheur inégalé». Comme quoi on redécouvre les petits plaisirs de la vie avec un enfant. La nouvelle maman et son bébé ont l'air heureux et c'est tout ce qui compte.