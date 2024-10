Charlotte Cardin annonce une mauvaise nouvelle

Le charmant et talentueuse Aliocha Schneider a dévoilé dans les dernières heures sa toute nouvelle chanson d’amour : Feu de paille.

On parle de nouvelle chanson, mais si on veut être plus exact, on devrait parler de vieille nouvelle chanson… c’est qu’il s’agit de la version francophone de sa pièce Flash in the Pan, lancée il y a 10 ans!

Sur les réseaux sociaux, le chanteur a d’ailleurs confié que c’était génial de se replonger dans le morceau, des années après avoir écrit l’originale.

